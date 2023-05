Lublin. Żeberka będą już zimne

- Spodziewane ocieplenie spowodowało, że większość budynków nie potrzebuje już tyle ciepła do ogrzewania pomieszczeń. W związku z powyższym Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. przełącza pracę systemu ciepłowniczego na tzw. tryb letni. Od dziś aż do jesieni, całe miasto będzie zasilała tylko jedna elektrociepłownia, zapewniając głównie ciepłą wodę w kranach. - informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy LPEC S.A.

Mieszkańcy Lublina z ciepła systemowego w sezonie 2022/23 korzystali przez 240 dni czyli dwie trzecie roku, a średnia temperatura wyniosła +4,9 st. C.

Najzimniejszym miesiącem był grudzień ze średnią temperaturą -0,45 st. C, najzimniejszym dniem był 14 grudnia ze średniodobową temperaturą -10,2 st. C.

W okresie od października 2022 do kwietnia 2023 roku zużycie ciepła w lubelskim systemie ciepłowniczym wyniosło 3.387 TJ i było niższe o 9% w porównaniu do analogicznego okresu w sezonie 2021/2022.