Lustro: Zbigniew Pater. Rektor z pasją i marzeniami

Kiedy patrzymy na prof. Patera jako lidera akademickiego, rzadko zastanawiamy się nad tym, jaki jest prywatnie. W dzisiejszym odcinku, przyjrzymy się jego życiu z nieco innej perspektywy.

Jakim człowiekiem jest, kiedy nie jest w gabinecie rektora? O czym marzy i co dla niego naprawdę się liczy? Jak spędza wolny czas i jakie pasje są mu bliskie? Poznamy również jego wspomnienia z dzieciństwa – co wpłynęło na jego drogę życiową i karierę, oraz jakie były początki jego fascynacji nauką i techniką. Jakim nastolatkiem był Zbigniew Pater, co motywowało go do ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu?

Zapraszamy do obejrzenia programu, który nie tylko ukaże rektora w bardziej prywatnym świetle, ale także pozwoli lepiej zrozumieć, jak wiele z jego osobistych doświadczeń ma wpływ na jego podejście do pełnionej funkcji oraz na rozwój Politechniki Lubelskiej. To opowieść o pasji do nauki, nieustannej pracy nad sobą i o tym, jak łączyć życie zawodowe z osobistymi marzeniami.