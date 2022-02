Mają „policjanta”. 90-latka z Lublina straciła przez niego spore pieniądze

– Operacyjni, bardzo dokładnie przeanalizowali zgromadzone w sprawie materiały. To pozwoliło ustalić osobę biorącą udział w tym przestępstwie. Okazało się, że to 20-latek z gminy Wieliczka. Mężczyzna przy wsparciu policjantów z komendy w Krakowie został zatrzymany w Małopolsce – opisuje swoje ostatnie działania lubelska policja.

To właśnie ona rozpracowywała sprawę ze stycznia. Wtedy właśnie ktoś zadzwonił do 90-latki z Lublina. Dzwoniący podawał się za policjanta. Mówił, że wnuk kobiety spowodował wypadek, i aby nie trafiła do aresztu, potrzebne są pieniądze.

– Niestety kobieta uwierzyła w słowa oszusta i przekazała zgromadzoną gotówkę. Emerytka była przekonana, że pieniądze przekazuje adwokatowi, by ratować wnuka. Łupem przestępców padło ponad 40 tysięcy złotych – dodaje policja.

Właśnie za udział w tym oszustwie 20–latek usłyszał już zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia.