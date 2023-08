Marszałek Elżbieta Witek w Lublinie. O Tusku, referendum i wyborach [zdjęcia]

O wizycie Marszałek Sejmu w Lublinie i Chełmie - dokąd pojechała tuż po spotkaniu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, mówiło się od kilku dni. Spekulowano, że Elżbieta Witek odwiedza nasz region, bo być może wystartuje do Sejmu z listy Zjednoczonej Prawicy w okręgu nr 7 (Biała Podlaska – Chełm – Zamość), w którym PiS wciąż poszukuje lidera.

Marszałek Sejmu w rozmowie z Dziennikiem te informacje skwitowała uśmiechem i krótkim zdaniem: - Startuję ze swojego okręgu (od red. Dolny Śląsk). Już na początku spotkania w Lublinie Elżbieta Witek podkreśliła, że dla obozu Zjednoczonej Prawicy najważniejsza jest bezpieczna przyszłość Polaków.

– To, od czego zaczęliśmy w roku 2015 i kontynuujemy do dziś, to jest ta wielka baza, jaką jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane – mówiła.

Marszałek Sejmu, z zawodu nauczycielka, była dyrektor Zespołu Szkół w Jaworze na Dolnym Śląsku, tak jak w szkole zaczęła przepytywać uczestników wtorkowego spotkania z programów, które wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy i zaznaczyła, że dzięki nim polskie rodziny i emeryci odzyskali godność.

– Polskie rodziny, szczególnie wielodzietne, nareszcie poczuły się godnie, a emeryci, których spotykam, proszą, by podziękować premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za pamięć o najsłabszych – powiedziała.

Część swojego wystąpienia Marszałek Sejmu poświęciła także opozycji i jej liderowi Donaldowi Tuskowi.

– Mamy takiego człowieka , który powiedział, że to referendum unieważni. Kto to był? - Elżbieta Witek zwróciła się do słuchaczy. Nieśmiało słychać było "Donek".

Marszałek Sejmu kontynuowała: – Niektórzy mówią, a jaki przydomek można by dać Donaldowi? "Donald unieważniam". Jednym słowem Donald Tusk unieważnia referendum. Co to oznacza? Autokracja, nawet dyktatura! – grzmiała.

– Jeżeli jeden człowiek może unieważnić jednym pociągnięciem referendum, no to inaczej nie można tego nazwać. Nie tak dawano słyszeliśmy od „Donalda unieważniam” jeszcze coś innego . Obiecał uroczyście, że na drugi dzień po wygranych przez nich wyborach, co zrobi? Odblokuje KPO! To znaczy, że jeśli go odblokuje to musiał – zwróciła się ponownie do słuchaczy – co zrobić? – Zablokować!

Czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną? - na pytanie Marszałek Sejmu sala odpowiedziała chóralnym „tak jest” i burzą oklasków. Elżbieta Witek przypomniała jeszcze ​raz, że w 2015 roku ludzie nie wierzyli, że PiS obniży wiek emerytalny, wprowadzi 500+ oraz inne programy, a słowa dotrzymał.

Na koniec Marszałek Sejmu zaapelowała: - Bardzo proszę pójdźcie 15 października do urn. Proszę byście wybrali kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę byście w tym samym lokalu, tym samym miejscu wzięli kartę do referendum i odpowiedzieli na te cztery pytania. Proszę o aktywność, przekonywanie innych. Nie ma nic cenniejszego niż głos obywateli, a pytamy w sprawach fundamentalnych – mówiła i jeszcze raz podkreśliła: - Dla nas ważna jest bezpieczna przyszłość Polaków.

Marszałek Sejmu zdradziła także, że Zjednoczona Prawica program przed czekającymi nas 15 października wyborami parlamentarnymi ujawni w pierwszej połowie września.