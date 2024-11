Marsz wyruszył 29 listopada o godz. 18 spod Trybunału Koronnego na Starym Mieście. Organizator, czyli Inna Fundacja oraz uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej.

- Skutkami braku poczucia bezpieczeństwa kobiety jest to, że często ograniczają swoje działania, np. unikając spacerów nocą, wybierając określone środki transportu, czy nosząc specjalne urządzenia alarmowe. Tego rodzaju sytuacje przyczyniają się do wykluczenia społecznego i ograniczenia dostępu do przestrzeni publicznej dla wielu kobiet – podkreślała Katarzyna Zabratańska, prezeska Innej Fundacji.

Marsz był częścią globalnej Kampanii „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”, która trwa od 25 listopada do 10 grudnia. Celem wydarzenia było nie tylko zwrócenie uwagi na skalę przemocy wobec kobiet, ale także edukacja i zachęcenie społeczności do jej przeciwdziałania.

W ramach kampanii Inna Fundacja organizuje również warsztaty WenDo, czyli treningi asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt. Podczas tych spotkań uczestniczki mogą nauczyć się praktycznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i wyznaczania granic.

Według badań CBOS z 2021 roku, 55 proc. kobiet w Polsce czuje się niebezpiecznie podczas samotnych spacerów nocą, a co najmniej 70 proc. kobiet na całym świecie zgłasza, że doświadczyło molestowania seksualnego.