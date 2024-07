Mieszkańcy decydują o planie miasta. Czas jest ograniczony

Uchwalenie takiego dokumentu wymaga znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski do projektu Planu Ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

– Na ten moment otrzymaliśmy już ok. 200 wniosków oraz propozycji do ujęcia w nowym dokumencie i zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia własnych sugestii. Większość z tych, które do tej pory wpłynęły, dotyczy objęcia strefą zieleni i rekreacji rodzinnych ogrodów działkowych. Gotowy projekt dokumentu, który uzyska uzgodnienia instytucji ustawowo wskazanych do konsultacji jego treści, zaprezentujemy podczas konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego – mówiła Beata Malicka-Ząbek, generalny projektant Planu Ogólnego.