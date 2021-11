Piłkarskie mistrzostwa w Lublinie?

– Jestem przekonany, że gdyby to właśnie Polsce przypadł ten zaszczyt, Lublin powinien się znaleźć w gronie miast-gospodarzy kobiecego Euro. Arena Lublin jest obiektem, który spełnia wymagania stawiane przez UEFA odnośnie organizacji tego turnieju – czytamy w petycji. – W sierpniu 2022 r. odbędzie się składanie szczegółowych ofert do UEFA, zatem władze Lublina mają kilka miesięcy na przekonanie PZPN do zgłoszenia naszego miasta jako jednego z gospodarzy Euro 2025.