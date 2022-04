Lublin: Ratusz zapyta mieszkańców o zdanie. Chodzi o "zielony budżet"

Roman Giertych nie zostanie zatrzymany. Prokurator zarzucał sędzi, że należy do Iustitii

– Konsekwencją powinno być umorzenie. Jeżeli nie ma decyzji o umorzeniu w sprawie, gdzie nie ma dowodów, to mamy do czynienia z procesem politycznym, a nie w oparciu o przepisy prawa karnego – tak Jacek Dubois, adwokat Romana Giertycha komentuje zapowiedź prokuratury, która zamierza wciąż prowadzić postępowanie w sprawie znanego mecenasa. Chce to robić, mimo że lubelski sąd prawomocnie oddalił wniosek o zatrzymanie Giertycha.