Na jednym tankowaniu minimum 300 km. Lublin kupi 20 autobusów wodorowych

Nowe, wodorowe, miejskie autobusy będą miały długość 12 metrów i będą w stanie pomieścić 70 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących. Zamawiane pojazdy mają być niskopodłogowe i przystosowane do przewozu osób z niepełno sprawnościami, ale również w pełni klimatyzowane i wyposażone w trzy podwójne porty USB, umożliwiające ładowanie telefonów.

Zamówione autobusy mają pokonywać na trasach minimum 300 kilometrów pomiędzy tankowaniami. Przewidziano także zakup i dostawę jednej ładowarki mobilnej małej mocy, do wolnego ładowania na terenie zajezdni.

­­– Zakup pojazdów będzie uzależniony od dofinansowania. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka MPK Lublin złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie pojazdów napędzanych wodorem. Kwota dofinansowania to 100% – przekazuje Weronika Opasiak, rzecznika lubelskiego MPK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na oferty będzie czekało do 8 lipca br.

– Obecnie w Lublinie jeździ jeden autobus wodorowy. To 12-metrowy Solaris Hydrogen, który obsługuje linie komunikacyjne od 1 września 2023 r. Do czasu uzyskania dostępu do stacji tankowania wodorem, MPK zapewnia zasilanie dla autobusu wodorowego z mobilnego punktu dostaw, tzw. trailera. By w przyszłości zapewnić tankowanie pojazdom wodorowym w Lublinie, w sąsiedztwie Zajezdni Trolejbusowej, powstaje zewnętrzna stacja tankowania wodorem. Jej budowa jest bardzo zaawansowana, a buduje ją spółka PAK-PCE Stacje H2 – dodaje rzeczniczka.