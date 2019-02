Lublin: Chętni do prowadzenia kawiarni artystycznej Próba Cafe poszukiwani

– Obecnemu najemcy kończy się umowa – wyjaśnia Paulina Skipirzepa z Warsztatów Kultury. – Ze względów proceduralnych musieliśmy ogłosić przetarg na nowego najemcę.

Próba Cafe nie jest zwykłą kawiarnią. Jej gospodarz będzie musiał uzgadniać z Warsztatami zarówno „program gastronomiczny” jak też „ewentualne wydarzenia kulturalno-artystyczne”, które nie mogą się rozmijać z działalnością miejskiej instytucji. Narzuca ona nawet godziny pracy lokalu.

– Kawiarnia winna działać 7 dni w tygodniu i być otwarta nie później niż od godz. 11.00 i zamykana nie wcześniej niż o godz. 23.00 – zastrzegają Warsztaty w ogłoszeniu dla zainteresowanych najmem lokalu. Metraż jest skromny (54 mkw. w lokalu, 57 na patio), a warunki raczej nie pozwalają wspinać się na kulinarne wyżyny. – W lokalu nie ma kuchni, a co za tym idzie nie ma możliwości produkcji jedzenia od surowca.

Do poufnych negocjacji zaproszonych zostanie nie więcej niż pięciu chętnych wybranych spośród podmiotów, które zgłoszą się do przetargu. Takie zgłoszenia będą przyjmowane do 21 lutego (do godz. 16), muszą one zawierać proponowany opis działalności oraz wstępny scenariusz minimum dwóch cyklicznych wydarzeń artystycznych (w tym jednego muzycznego). Jeżeli chętnych będzie mniej niż pięciu, to do negocjacji zostaną zaproszeni wszyscy.

Umowa z nowym najemcą ma być zawarta na czas określony, do końca przyszłego roku. Później może być przedłużona, ale z zastrzeżeniem, że łączny czas najmu nie może w efekcie przekroczyć 36 miesięcy. Nowy gospodarz Próba Cafe (o ile dojdzie do zmiany) będzie mógł serwować także napoje alkoholowe, ale o zezwolenie na ich sprzedaż musi się postarać we własnym zakresie.

• Na zmianę muszą się przygotować bywalcy Mostu Kultury. Odpowiedzialne za jego działalność Centrum Kultury wybrało pod koniec stycznia nowego operatora gastronomicznego, który latem ma serwować coś do picia i coś na ząb. Chętny był tylko jeden (Marcin Polański prowadzący m.in. klubokawiarnię Ostro), a na dodatek zgłosił się dopiero w drugim konkursie. Gastronomia na moście ma być czynna od 1 czerwca do 2 września: w dni powszednie między godz. 8 a 23, a w weekendy do północy.