Lublin. Na zielonym placu może powstać blok

W tej sprawie chodzi o przyszłość terenu na skraju os. Poręba. Mowa o gruncie u zbiegu ul. Bursztynowej i Perłowej, tuż obok schodów prowadzących do przejścia dla pieszych przez ul. Jana Pawła II naprzeciwko Lidla. Dzisiaj jest to zielony, niezagospodarowany plac.

O tym miejscu zrobiło się głośno w czerwcu zeszłego roku, gdy okoliczni mieszkańcy zaprotestowali przeciwko wycince okazałego dębu. – Drzewo wizualnie sprawia wrażenie stabilnego i zdrowego jednak zachowuje tylko 1 proc. żywotności – tłumaczył Urząd Miasta, który zezwolił na usunięcie dębu. Stwierdził, że drzewo jest w złym stanie i może się przewrócić.

Do zabudowy zielonego placu dąży spółka Modern Service, na której wniosek Urząd Miasta ma zmienić przeznaczenie tego terenu. Obecnie określa je plan zagospodarowania sprzed 20 lat, który wskazuje tu strefę zabudowy usługowej. Spółka chce, żeby miasto zmieniło plan w taki sposób, by przewidywał on tutaj zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Planiści uznali, że wniosek spółki jest częściowo zasadny, bo w tym miejscu "powinna zostać utrzymana zaprojektowana funkcja usług komercyjnych", natomiast "jako uzupełnienie" można "rozważyć" mieszkaniową funkcję terenu. W maju Rada Miasta dała planistom zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem nowego planu zagospodarowania.

Prace właśnie się zaczęły. Urząd ogłosił, że do 7 listopada będzie przyjmować wnioski do projektu. – Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby oraz instytucje – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza.

Wnioski można składać pocztą (Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) lub poprzez internetowy portal decyduje.lublin.eu. Należy podać nazwisko, imię i adres zgłaszającego oraz oznaczenie działki, której dotyczy pismo.

Co się stanie z zebranymi wnioskami? – Będą analizowane w trakcie sporządzania projektu zmiany planu – odpowiada Góźdź. Gdy projekt będzie gotowy i zostanie uzgodniony i zaopiniowany z określonymi prawem instytucjami, zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a wtedy będzie można zgłaszać do niego swoje uwagi.