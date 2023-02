Już w niedzielę na teren Lubelszczyzny zacznie dochodzić chłód ze wschodu. W niedzielę temperatura spadnie początkowo do minus 4 stopni Celsjusza, w poniedziałek będzie niemal minus 5, we wtorek minus 3 i tak samo w środę.

- Temperatury minimalne w nocy z niedzieli na poniedziałek wyniosą do minus 10 stopni, z poniedziałku na wtorek do minus 8, z wtorku na środę do minus 7 – wylicza Grzegorz Walijewski.

Ujemne temperatury spowodują oblodzenie na okolicznych jeziorach i rzekach. - Jednak przy krótko utrzymujących się mrozach nie zaleca się na nie wchodzić, bo lód ma wtedy poniżej 15 cm grubości i jest to niebezpieczne. – ostrzega rzecznik IMGW.

Niska temperatura utrzyma się do połowy lutego, za to jego druga część będzie już cieplejsza. Mimo większego chłodu możemy jednak liczyć na to, że się zza chmur będzie przebijać się więcej słońca.