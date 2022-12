Nowe ulice w Lublinie. Te gotowe, te w budowie

Najkrótsza z nowych dróg ma zaledwie 80 m długości i jest łącznikiem między Milenijną a Szeligowskiego (na wprost ul. Gębali), zapewniając wyjazd z osiedla. Powstało tu również osiem miejsc parkingowych.

Komunikacyjną lukę wypełniano też na Dziesiątej, gdzie zbudowana została 110-metrowa droga w ciągu ul. Oczki od ul. Kochanowskiego do ul. Kunickiego.

– Budowę nowej nawierzchni połączono z wykonaniem kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji z siecią gazową. Poza jezdnią i chodnikami powstały także miejsca postojowe i zjazdy do posesji – wylicza Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Roboty budowlane dotyczyły również ul. Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej. Nowo wybudowana infrastruktura ma łącznie długość ponad 310 m.

Na Wrotkowie miasto zbudowało ponad 130-metrowy odcinek ul. Wapowskiego od Samsonowicza do Domeyki, przy okazji tworząc 24 miejsca postojowe.

– To ostatni brakujący element połączenia komunikacyjnego starego i nowych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy – podkreśla Góźdź.

Wszystkie wspomniane ulice wykonywało na zlecenie miasta konsorcjum zawiązane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. Prace trwały dziewięć miesięcy, ich koszt to 5 mln zł.

– Zakończyliśmy realizację pierwszej części inwestycji – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Druga część, znacznie większa, to trwająca jeszcze budowa ul. Skowronkowej oraz ul. Bliskiej. Prace na Szerokiem i na Sławinie kosztują ponad 42,5 mln zł i według deklaracji Ratusza powinny się zakończyć nie później niż w styczniu 2024 r.

Skowronkowa to długa ulica biegnąca od al. Warszawskiej do granicy miasta z podlubelskim Natalinem. Droga będzie mieć ponad 2 km, inwestycja obejmie też 670 m dróg dojazdowych do posesji. W przypadku ul. Bliskiej mowa o budowie asfaltowej jezdni i odtworzeniu wyjazdu do ul. Nałęczowskiej.

Na wszystkie wspomniane ulice, zarówno te już gotowe, jak i te jeszcze budowane, miasto dostało ponad 34 mln zł dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.