Nowy rozkład pociągów PKP Intercity z Lublina. Kolej kusi pasażerów półgodzinnymi postojami w Łukowie

• Z Lublina do Warszawy będzie można wyjechać o godz. 4.35, 8.40, 11.39, 13.16, 15.12 i 17.45, a w niedziele także o godz. 19.40. Najszybszy z nich (ten ostatni, kategorii InterCity) ma dojeżdżać do Warszawy Centralnej w 3 godziny i 5 minut. Najwolniejszy (ten z godz. 13.16) pokona tę samą trasę w czasie 3 godzin i 34 minut, bo w jego rozkładzie przewidziano 26-minutowy postój w Łukowie.

• Z Warszawy Centralnej do Lublina wyjedziemy o godz. 7.10, 9.10, 11.30, 13.20, 16.15 i 20.20. W piątki dodatkowo także o godz. 18.10. Najszybszy będzie pociąg z godz. 11.30, który – o ile się nie spóźni – pokona trasę w 2 godziny i 59 minut. Najwolniejszy będzie ten z godz. 7.10. Jego pasażerowie będą mieli aż 36 minut na podziwianie Łukowa, za to ze świadomością, że to właśnie ich pociąg, jako jedyny jadący do Lublina ma kategorię InterCity, a pozostałe to tylko „zwykłe” TLK.

• Na Warszawie świat się nie kończy. Część pociągów zabierze nas dalej, niż do stolicy. To składy odjeżdżające z Lublina o godz. 4.35 (przez Bydgoszcz do Piły), o godz. 8.40 (przez Bydgoszcz do Kołobrzegu), o godz. 11.39 (przez Poznań do Gorzowa) oraz o godz. 13.16 (przez Bydgoszcz do Piły).

• Z Lublina do Chełma wyjedziemy trzema pociągami: o 11.03, 12.44 oraz o 20.50. Wszystkie będą zaczynać bieg w Warszawie Zachodniej (o 7.01, 8.59 i 16.50), a ten ostatni to Kiev Express, który pojedzie dalej do Kijowa.

• Z Chełma do Lublina i dalej do Warszawy Zachodniej będzie można wyjechać o godz. 6.19 (Kiev Express), 13.52 i 16.32.

• Chełm będzie mieć również połączenie z Ukrainą przez Kowel i Równo do Zdołbunowa. Pociąg za granicę wyjeżdżać ma o godz. 14.35, powrotny ze Zdołbunowa o godz. 8.20.

• Biała Podlaska będzie mieć m.in. pociągi PKP Intercity do Warszawy o godz. 5.48 oraz 15.31 oraz przez Smoleńsk do Moskwy (o godz. 18.31).