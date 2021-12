Lublin. Obcokrajowcy za kraty za pranie pieniędzy z przestępstw

– Jak wynika z ustaleń w sprawie firma z Singapuru straciła ponad 300 tysięcy złotych – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – Przestępcy w okresie od lipca do września w nielegalny sposób przetransferowali pieniądze do Polski. Następnie środki miały zostać przekazane do kolejnych odbiorców. Bank jednak w porę zareagował i zablokował niemal całość pieniędzy, uniemożliwiając dalsze przelewy.

Jako pierwszy został zatrzymany mieszkający w Lublinie 37-letni Nigeryjczyk. – Mężczyzna przyjął pieniądze na rachunek bankowy. Do kolejnego zatrzymania doszło kilka dni temu, kiedy w Lublinie pojawił się 39-letni obywatel Belgii. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty prania pieniędzy i na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani – opisuje kom. Gołębiowski.

Rzecznik KMP w Lublinie dodaje, że "sprawa jest rozwojowa".

Aresztowanym obcokrajowcom grozi kara do 10 lat więzienia.