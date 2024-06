Obwodnica Chełma pędzi, reszta czeka na decyzje w urzędniczej kolejce

Chodzi o 11 odcinków w ramach budowy ekspresówek S12, S17 i S19, które czekają na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez wojewodę lubelskiego. Dopiero po wydaniu tych decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

75 km drogi S12 – od Piask do granicy

Dobra droga kończy się w Piaskach, a dalej w kierunku Chełma i granicy w Dorohusku trzeba jechać „jednopasmówką śmierci”. Kierowcy z niecierpliwością czekają na brakujący 75-kilometrowy fragmentu trasy drogi „12”, który podzielono na cztery odcinki realizacyjne. Teraz trwa tylko budowa obwodnicy Chełma, gdzie zaawansowanie robót wynosi 23 proc. – Dla odcinków Piaski-Dorohucza, Dorohucza-Chełm oraz Chełm-Dorohusk w tym roku złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest w toku – wyjaśnia Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. – Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączyliśmy fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski–Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska – dodaje.

Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem, a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. – Na 17 czerwca zaplanowano spotkanie dla mieszkańców gmin Trawniki oraz Siedliszcze, na którym omówimy warianty przebiegu drogi ekspresowej w rejonie Dorohuczy – dodaje rzecznik.

S17 z Zamościa do Hrebennego

Droga ekspresowa S17 między Piaskami, a Hrebennem, ok. 125 km, będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód-Zamość Południe, Zamość Południe-Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski-Hrebenne, w sumie niespełna 50 km, wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Drogowcy mają nadzieję, że prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku.

S19 na północ od Lublina

Całość drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. – Rozpoczęły się już prace przy budowie drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Obecnie trwają prace ziemne, usuwany jest humus i wykonywane są wykopy oraz nasypy. Wymieniany jest także grunt – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Z kolei dla odcinka Lubartów–Lublin wraz z obwodnicą Niemiec, prace są najmniej zaawansowane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnił warunki realizacji inwestycji. – Prowadzone są prace nad aktualizacją dokumentacji geodezyjnej i wkrótce zostanie ona przekazana wojewodzie lubelskiemu, co pozwoli kontynuować procedurę związaną z wydaniem decyzji ZRID – tłumaczy Łukasz Minkiewicz. Dla pozostałych odcinków S19 trwa ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach uzyskiwania decyzji ZRID.

Autostrada A2

Nasz jedyny odcinek autostrady w woj. lubelskim liczy sobie ok. 60 km długości. Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach realizacyjnych od Łukowiska do Białej Podlaskiej. W przypadku odcinka Łukowisko – Swory zaawansowanie robót wynosi 18 proc., z kolei budowa odcinka Swory–Biała Podlaska jest zaawansowana w 88 proc.

7 obwodnic z setki

W woj. lubelskim, w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”, powstanie 7 objazdów miast. Pięć z obwodnic planowanych jest w ciągu drogi krajowej nr 74. Są to obwodnice Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa. Ich łączna długość to ponad 40 km, a ich realizacja ułatwi przejazd trasą pomiędzy ekspresową S19 w Janowie Lubelskim, a przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Pozostałe dwie to obwodnica Łęcznej oraz Łukowa.

W ramach tych zadań powstaną jednojezdniowe drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. – Obecnie trwa budowa obwodnicy Dzwoli wraz z rozbudową DK74 między Janowem Lubelskim, a Frampolem. Z kolei dla obwodnicy Gorajca trwa procedura zmierzająca do wydania decyzji ZRID. Prace będą mogły zacząć się po jej wydaniu – dodaje Łukasz Minkiewicz. Pozostałe inwestycje są na etapie prac przygotowawczych.