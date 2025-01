Wracają dopłaty do elektryków. "Takie pojazdy to przyszłość motoryzacji"

Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych przeznaczone zostanie 1,6 mld zł ze środków krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności (KPO). – Program skonstruowany jest w ten sposób, ze poza bazową kwotą wsparcia zapewniamy również dwa rodzaje premii dodatkowej. Jedna to premia za złomowanie. Zależy nam na tym, aby przy promowaniu zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego również złomować te samochody spalinowe, które przestają być wykorzystywane przez beneficjenta. Mamy również premię za niski dochód – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska NFOŚiGW.

– NFOŚIGW chce umożliwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. Jesteśmy świadomi, że takie pojazdy to przyszłość motoryzacji. Program „NaszEauto” stawia na dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, a nie opodatkowanie spalinowych – mówi Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Program promuje także zakup samochodów elektrycznych w dużych rodzinach i wśród prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stanowią 85 proc. przedsiębiorców w Polsce – dodaje.

Wsparciem objęte zostaną nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT). Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich.

Jaką kwotę będzie można otrzymać?

Bazowa wysokość wsparcia dla osób fizycznych przy zakupie auta wynosi 18 750 zł. Dotacja wzrośnie o 10 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1, którego ostateczny odbiorca wsparcia był właścicielem/współwłaścicielem co najmniej 3 lata oraz zezłomowanie samochodu nastąpiło nie wcześniej niż 1.02.2020 r. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie w wysokości 10 tys. zł. Osoby fizyczne z Kartą Dużej Rodziny otrzymają dofinasowanie w wysokości 30 tys. zł. Dotacja wzrośnie o 10 tys. zł w przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1.

W przypadku leasingu aut podstawowa kwota dofinansowania dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 30 tys. zł. W przypadku zezłomowania samochodu spalinowego kategorii M1 dotacja dla osób fizycznych wzrośnie o 5 tys. zł, a dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 10 tys. zł. Osoby fizyczne z dochodem nie przekraczającym 135 tys. zł otrzymają dodatkowe dofinasowanie 5 tys. zł.

Jak uzyskać wsparcie finansowe?

Pierwszym krokiem będzie zakup samochodu elektrycznego - w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto (bez VAT). Pojazd musi zostać zarejestrowany (nie kwalifikują się pojazdy, które zarejestrowane zostały na dealera) posiadać ubezpieczenie OC, dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC (w przypadku, gdy ostateczny odbiorca wsparcia to JDG na polisie musi być wskazane, że pojazd przeznaczony jest do celów zarobkowych lub ubezpieczonym musi być JDG – nie osoba fizyczna).

W przypadku leasingu/wynajmu długoterminowego pojazdu elektrycznego przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW należy podpisać umowę leasingową/wynajmu długoterminowego, dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej) oraz podpisać protokół przekazania pojazdu do używania lub używania i pobierania pożytków. Umowa leasingu/wynajmu musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat.

Dokumenty będzie można składać wyłącznie online do NFOŚiGW z wykorzystaniem platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępnej na stronie internetowej (https://gwd.nfosigw.gov.pl).

.