Ojciec uderzał 5-tygodniowym dzieckiem o futrynę. Matka patrzyła i nie reagowała

W ubiegłym roku 23-letnia Atanasca R. zgłosiła się do szpitala ze swoim 5-tygodniowym synkiem. Chłopczyk nie reagował na bodźce, miał drgawki i bezdech. Lekarze nie uwierzyli, że spadł z łóżka, bo stwierdzili m.in. obrzęk mózgu i połamane kości czaszki.

Kobieta oraz jej 28-letni mąż zostali zatrzymani. W trakcie śledztwa ustalono, że para ma dwoje dzieci: pierwsze urodziło się w styczniu, a drugie w grudniu 2020 r. Zarówno dzieci, jak i ich matka, mieli być ofiarami przemocy domowej.

Kobiecie zabraniano kontaktów z innymi ludźmi, w tym z rodziną w Bułgarii. Była też przez męża bita i zależna od niego ekonomicznie, bo nie miała własnych pieniędzy. Sasho i jego matka znęcali się też nad nią psychicznie.

Główką dziecka o futrynę

Z akt sprawy wynika, że 28-latek krzyczał na chłopców. Starszego bił i potrząsał. Młodszego, za to że zakłóca mu sen, uderzał w twarz. Także matka mężczyzny miała szarpać i potrząsać dziećmi.

Chłopcy często byli głodzeni. Zdarzało się, że dostawali tylko chleb i wodę – ustaliła prokuratura.

Tuż przed tym, jak Atanasca R. przyniosła młodszego synka do szpitala, jej mąż (mógł być wówczas pod wpływem narkotyków) chwycił śpiącego syna i nim potrząsał. Potem bił go pięścią w głowę. Uderzał również głową chłopca o twarde podłoże. Biegli ocenili później, że najprawdopodobniej była to futryna.