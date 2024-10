Ostatni tydzień na decyzję. Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim Lublina

Dokładnie 87 projektów dzielnicowych i 54 ogólnomiejskie. Na te pierwsze każda dzielnica dostanie po 400 tysięcy złotych. Na te drugie, miasto przeznacza do miliona na jeden. Do tej pory zagłosowało już prawie 7 tys. mieszkańców, którzy oddali ponad 16 tys. głosów.

– Przypominamy, że głosować może każda osoba, która jest na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty Budżetu Obywatelskiego. W tym celu wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów. Każda osoba ma do dyspozycji 4 głosy: 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie – podpowiada Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.