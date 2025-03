Ostatnie pożegnanie Leszka Mądzika, wybitnego artysty

Leszek Mądzik urodził się w 1945 roku w Górach Świętokrzyskich. Uczył się w Liceum Plastycznym w Kielcach (1960-65), trzykrotnie bez powodzenia zdawał do ASP (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu). W końcu rozpoczął studia (od 1966) na Wydziale Historii Sztuki KUL, gdzie zetknął się z teatrem. Zanim założył w 1969 Scenę Plastyczną KUL współpracował z T. Akademickim KUL jako scenograf przedstawień reżyserowanych przez I. Byrską.

Już w pierwszym autorskim spektaklu zrezygnował ze słowa, aktor stał się elementem scenografii. Głównym narzędziem budowania niezwykłej atmosfery uczynił światło. Muzykę do jego spektakli pisali między innymi: Jan A.P. Kaczmarek, Stanisława Radwan, Zygmunt Konieczny i Urszula Dudziak. Dziś jest obok Kantora i Szajny najwybitniejszym twórcą polskiego teatru. Ze swoimi spektaklami objechał cały świat.

Z rzadka znajdował czas na malowanie, stąd jego obrazy są gratką dla kolekcjonerów. Ale z wielkim upodobaniem projektował plakaty teatralne i filmowe oraz okładki książek, a także scenografie do spektakli i oper. Słuchał muzyki Jana Garbarka i Hildegardy z Bingen.

Po teatrze jego drugą pasją była fotografia, z aparatem zaglądał na cmentarze, do podziemi kościołów i zamków, brał udział w procesjach, pogrzebach i karnawałach. Sceny z fotografii przechodziły do spektakli. Prywatnie bardzo skromny, w wolnych chwilach uciekał do letniego domku w Rogóźnie, gdzie rodziły się obrazy do kolejnych spektakli.

W Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 15 odbędzie się msza żałobna za dusze artysty. Natomiast pogrzeb odbędzie się w poniedziałek (24 marca) w Krakowie. O godz. 14:00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa w Kaplicy Wszystkich Świętych na Cmentarzu Salwatorskim przy al. Jerzego Waszyngtona. Po nabożeństwie urna z prochami Honorowego Obywatela Lublina zostanie złożona w rodzinnym grobowcu.