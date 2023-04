Będą zmiany na 1 Maja w Lublinie. Parkowanie na jezdni

Firmy zainteresowane zleceniem czas na składanie ofert mają do 20 kwietnia. Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ok. 220-metrowego fragmentu ul. 1 Maja, biegnącego od pl. Bychawskiego w kierunku tzw. „saksofonu” przy rondzie Lubelskiego Lipca ’80. Choć same prace zakończa się przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną.

W ich ramach na jezdni pojawi się nowa nawierzchnia, na chodnikach betonowe płyty zostaną wymienione na kostkę, a wzdłuż remontowanego odcinka zagospodarowanych zostanie ok. 250 mkw. zieleńców. Jak zapewnia Ratusz, remont nie będzie wiązał się z wycinką drzew.

Rolą wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie także wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. 1 Maja.

– Jej wstępna koncepcja zakłada zwiększenie miejsc parkingowych oraz przeniesienie dotychczasowego parkowania z chodnika na jezdnię, wzdłuż krawężnika – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Firma, która otrzyma zlecenie, na wykonanie zadania będzie miała sto dni od podpisania umowy. W ciągu pierwszego miesiąca ma dostarczyć kompletną dokumentację projektową. Prace budowlane powinny rozpocząć się nie wcześniej niż 1 czerwca.

Planowana inwestycja będzie dopełnieniem przebudowy ul. 1 Maja. Aktualnie remontowany jest odcinek między pl. Bychawskim i pl. Dworcowym. To część wielkiego, wartego prawie 344 mln zł projektu związanego z budową Dworca Metropolitalnego. Pierwotnie przedsięwzięcie miało być gotowe do 29 lipca ubiegłego roku. Wykonawca poprosił jednak o zawarcie aneksu do umowy, który dał mu dodatkowe siedem miesięcy na dokończenie prac. Realizująca budowę firma Budimex prośbę tłumaczyła trudnościami w dostępie do materiałów i urządzeń spowodowaną sytuacją gospodarczą oraz wojną na Ukrainie. Do końca lutego jednak także nie udało się zakończyć robót. Aktualny termin ukończenia inwestycji to 15 maja.

Jak wyglądają postępy na remontowanym odcinku ul. 1 Maja? - Zakończono prace z branży drogowej. Do wykonania pozostało oznakowanie poziome miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz dokończenie nasadzeń zieleni, montaż koszy i stojaków rowerowych – relacjonuje Justyna Góźdź.