Teatr Muzyczny w Lublinie poszukuje chórzystów. Gdzie i jak się zgłosić?

Teatr Muzyczny w Lublinie na pierwszy miesiąc nowego roku przygotował pięć przedstawień. Na początek (7 stycznia o godzinie 18 i 8 stycznia o 17) „Phantom” w reżyserii Daniela Kustosika.

Christine to samorodna artystka, której wspaniałą karierę wróży Hrabia Philipp de Chandon – protektor i mecenas Opery Paryskiej. W tym samym czasie kierownictwo opery przejmuje nowy zarządca, który decyzje podejmuje do spółki z divą operową wątpliwego wdzięku, Carlottą. Przysłana na przesłuchanie przez hrabiego Christine dostaje od Carlotty ledwo posadę garderobianej, jednak przyjmuje propozycję z ogromną wdzięcznością i pokorą. W zaciszu garderoby nuci swym pięknym głosem melodię, która dociera do Eryka. Ten zachwycony postanawia oszlifować ten wokalny diament. Carlotta daje jej wkrótce angaż w najnowszej produkcji, zastawiając na nią jednocześnie pułapkę...

15 stycznia w samo południe będzie można zobaczyć „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. To bajka dla dzieci przygotowana na podstawie baśni literackiej Marii Konopnickiej. Jerzy Turowicz, autor scenariusza i jednocześnie reżyser, wprowadził do spektaklu nowe postaci i uwspółcześnił bajkę.

Na 20 i 21 stycznia (o godzinie 18) Teatr Muzyczny w Lublinie przygotował najpopularniejsze dzieło J. Straussa: „Barona Cygańskiego”. To historia Cyganki Saffi i jej miłości do węgierskiego szlachcica Barinkaya.

Za reżyserię i inscenizację odpowiada Zbigniew Czeski. Za scenografię Liliana Jankowska, a za choreografię: Henryk Rutkowski. Dyrygent: Przemysław Fiugajski

25 stycznia o godzinie 9 i 12 muzyczna wersja Pinokia w reżyserii Jerzego Turowicza, na motywach powieści C. Collodiego.

I wreszcie 28 stycznia o 18 i 29 stycznia o 17 do zobaczenia „Księżniczka Czardasza”. Najpopularniejsza operetka Emmericha Kalmana i jedna z najczęściej wystawianych na światowych scenach muzycznych. Książę Edwin von Lippert Weylersheim zaręcza się z gwiazdą variétés Orpheum Sylvą, chociaż ta planuje wyjazd na podbój Ameryki. Rodzina nie godzi się na małżeństwo, a to dopiero początek komplikacji...

W spektaklu udział bierze 100 wykonawców; soliści, chór, balet i orkiestra. Bilety dostępne na stronie teatrmuzyczny.eu i w kasie teatru (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5).

Nabór

Teatr Muzyczny w Lublinie prowadzi też nabór mężczyzn do Zespołu Chóru Męskiego. Chętni powinni wysłać swoje CV ze zdjęciem i przygotować wybrany utwór. Przesłuchania (wykonanie a cappella) z kierownikiem chóru Grzegorzem Pecką zaplanowane są w pierwszej połowie stycznia 2023 r. Na zgłoszenia Teatr Muzyczny w Lublinie czeka do 30 grudnia (sekretariat@teatrmuzyczny.eu)