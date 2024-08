Pielgrzymi wyruszyli do Wąwolnicy. Na miejsce dotrą wieczorem

0 A A

(fot. PM)

Wierni z lubelskich parafii dzisiaj rano wyszli na pątniczy szlak, podążają do Wąwolnicy, do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, gdzie w sobotę wieczorem odbędzie się m.in. apel Jasnogórski i procesja światła do Kębła, a w niedzielę suma odpustowa na placu przed sanktuarium

