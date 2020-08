Pielgrzymi z Lublina wyruszają we wtorek w drogę na Jasna Górę. Inaczej niż zwykle

W tym roku z uwagi na koronawirusa Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie sztafetą modlitwy. Oznacza to, że każdego dnia w drogę wyruszą inni pielgrzymi.

Pierwsze trzy grupy – nr 1, 2 i 3 wyjdą w drogę we wtorek po mszy w archikatedrze, której będzie przewodniczyć arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. – Przejdziemy deptakiem, później ulicami Kapucyńską, Narutowicza i Głęboką, skąd skierujemy się na al. Kraśnicką – zapowiada ks. Mirosław Ładniak, przewodnik lubelskiej pielgrzymki.

Zanim pielgrzymi wyruszą w drogę, będą podpisywać oświadczenie dotyczące tego, czy są zdrowi, czy nie przebywają na kwarantannie, a także czy nie mieli kontaktu z osobą lub osobami zakażonymi koronawirusem. – Każdy z pielgrzymów będzie mieć też mierzoną temperaturę ciała – zapowiada ks. Mirosław Ładniak.

We wtorkowych grupach będzie łącznie 150 osób. – Pierwszy dzień kończymy w Wilkołazie i z tego miejsca wracamy do swoich domów. Drugiego dnia kolejna kolumna w sztafecie pielgrzymkowej wyruszy z Wilkołaza i przejdzie do Księżomierza – mówi przewodnik lubelskiej pielgrzymki.

We wtorek pątnicy będą mieć do pokonania 40 km drogi. – W kolejnych dniach dystanse będą już nieco krótsze. Będzie to od 25 do 35 km. Co roku w organizowanej przez nas pielgrzymce uczestniczyło ok. 2,5 tysiąca osób. W tym roku pielgrzymów będzie maksymalnie 1,2 tys. I nie ma możliwości, aby dołączyć gdzieś po drodze – dodaje ks. Mirosław Ładniak.

Organizatorzy 42. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki zachęcają do duchowego pielgrzymowania i składania intencji w funduszu „Idę z Tobą”. Można to zrobić m.in. w pielgrzymkowym sekretariacie, który działa przy archikatedrze jeszcze tylko dziś od godz. 10 do 17.

Utrudnienia w ruchu

Pielgrzymka wyjdzie spod katedry ul. Królewską, deptakiem, ul. Kapucyńską do ul. Narutowicza. Dalej pielgrzymi pójdą ul. Głęboką aż do al. Kraśnickiej. Ruch samochodów na tych ulicach ma być czasowo wstrzymywany.