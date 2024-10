Po raz pierwszy założyli biały fartuch

Uroczysta immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku kierunku lekarskiego UM odbyło się w piątek. Podczas niej, prawie 450 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oficjalnie rozpoczęło edukację na jednym z najbardziej wymagających kierunków.

- Dla nich to ogromne wyzwanie, bo rozpoczynają 6-letni okres studiów, studiów ciężkich i trudnych. Jest to ich pierwszy krok w ich karierze zawodowej lekarza. Początkowy okres to nauki przedkliniczne przygotowujące do zajęć o charakterze praktycznym. Kolejne lata to zajęcia kliniczne o charakterze zabiegowym i niezabiegowym, natomiast ostatni rok to nauczanie praktyczne – mówi prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż – Lach, dziekan Wydziału Lekarskiego UM.

Studentów czekają lata ciężkiej nauki, po których będą musieli wybrać specjalizację. Aleksandra, jedna ze studentek wcale się nie stresuje i pozytywnie podchodzi do nowego etapu w życiu.

- Szczerze mówiąc, wszyscy straszą, ale jak poznaję osoby ze starszych roczników, to mówią, że odpoczęły na pierwszym roku studiów. Mówią, że właśnie względem tego jak było przed maturą, czyli korki, stres i jeszcze szkoła dodatkowo to studia przy tym to luzik. Nie myślałam zbyt dużo o specjalizacji, bo jest jeszcze trochę czasu, ale zastanawiam się nad chirurgią – przyznaje Aleksandra, studentka I roku kierunku lekarski.

Jak wspomniał prorektor ds. nauki, prof. Łuszki, nie można wyróżnić jednej specjalizacji, w której najbardziej brakuje lekarzy.

- Wszystkich specjalizacji brakuje. Deficytowe specjalizacje to są lekarze pierwszego kontaktu, kardiolodzy, onkolodzy, ale brakuje praktycznie wszystkich specjalizacji. Studenci mają szeroki wybór, po zakończeniu studiów mają wiele możliwości kształcenia – mówi prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki, prorektor ds. nauki UM. - Szczególnie dużą popularnością cieszą się specjalizacje zabiegowe, czyli chirurdzy i anestezjolodzy. Niemniej jednak, każda specjalizacja jest cenna i myślę, że nawet lekarze interniści mają możliwości dalszego rozwoju, ponieważ mogą wybierać podspecjalizację, czyli specjalizować się już w danej dziedzinie – dodaje prorektor.

Podczas uroczystej immatrykulacji, studenci wzięli udział w Ceremonii Białego Fartucha, która symbolizuje wstąpienie do społeczności akademickiej i pierwszy krok do zostania lekarzem.

Przyszli medycy złożyli ślubowanie, podczas którego obiecali dbać o dobre imię szkoły, godność studenta, wytrwałość w nauce, ale również dbać o dobro pacjentów i zachować tajemnicę lekarską oraz zawodową.