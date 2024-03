Pochwal się pupilem na czerwonym dywanie

23 marca od godziny 10 do 14 w Chatce Żaka będzie tak jakby luksusowo. Właściciele zwierząt pochwalą się swoimi podopiecznymi, oprowadzając je po czerwonym dywanie. To nie jest konkurs, ale świetna okazja do zabawy i wspólnej integracji.

- Nie liczy się tutaj wygląd, czy rasa czworonoga. Jedyne, na co zwracamy uwagę to odpowiedzialność za swoje zwierzę. Ważne jest, aby nie było ono agresywne i nie wyrządziło szkód. Z racji, że spodziewamy się zarówno psów, jak i kotów, całe spotkanie będzie podzielone na kilka części – mówi Wiktoria Majewska, jedna z organizatorek.

Aby wziąć udział w wystawie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i regulamin. Dostępne są one na Instagramie organizatorek oraz pod linkiem.

Podczas wydarzenia na chętnych będą czekały również przeróżne stoiska. Mowa o punkcie z poradami weterynaryjnymi, czy miejscu, gdzie będzie można stworzyć adresówkę dla pupila. Nie zabraknie również czegoś dla opiekunów. Organizatorzy zapraszają na watę cukrową, stoisko z rękodziełami i kamieniami szlachetnymi, a także do skorzystania z punktu dentystycznego.

Zebrane na wystawie środki zostaną przeznaczone na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie i Fundację Epicrates.

Inicjatorkami akcji są licealistki zaangażowane w projekt „Dziewczęta ratują zwierzęta”, który powstał w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Miłośniczki zwierząt promują świadomą adopcję i odpowiedzialną opiekę nad pupilami.