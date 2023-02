Port Lotniczy Lublin bez wiceprezesa. Nowe wyzwania przed lotniskiem

Wysocki to lubelski prawnik, w przeszłości był m.in. zastępcą prezydenta Lublina. Było to za rządów Adama Wasilewskiego i na początku pierwszej kadencji Krzysztofa Żuka. Po odejściu z Ratusza wrócił do adwokatury.

Swoją pierwszą zawodową przygodę z Portem Lotniczym zaczął w 2016 r. Funkcję wiceprezesa pełnił przez trzy lata. Ponownie objął to stanowisko w lipcu 2021 r. Powołanie tłumaczono jego „wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i nadzoru nad spółką” oraz koniecznością podjęcia nowych zadań po okresie pandemii Covid-19. Ta misja właśnie dobiegła końca.

- 9 lutego rada nadzorcza odwołała Włodzimierza Wysockiego z funkcji wiceprezesa zarządu – informuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. - Podejmując decyzję, rada kierowała się koniecznością realizacji nowych wyzwań stojących przed lotniskiem takich jak: inwestycja w zakresie cargo, dywersyfikacja przychodów spółki, w szczególności, w zakresie działalności pozalotniczej oraz przygotowanie projektów z wykorzystaniem środków europejskich.

Na razie lotniskiem jednoosobowo kieruje prezes Andrzej Hawryluk. Będzie tak do momentu wskazania nowego członka zarządu. Według naszych ustaleń może to być osoba spoza regionu, z większym doświadczeniem z pracy w branży lotniczej.