Mężczyzna poszukiwany był m.in. za przestępstwo, którego dokonał w 2014 roku, czyli 11 lat temu, pod jedną z dyskotek w centrum Lublina.

Dyżurny policji otrzymał wówczas wezwanie dotyczące ugodzenia nożem mężczyzny. Gdy wysłani na miejsce funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, zauważyli jadący z dużą prędkością pojazd, który poruszał się od strony ulicy, gdzie doszło do zdarzenia. Mając przeczucie, że to właśnie poszukiwany przez nich sprawca ugodzenia, ruszyli za nim w pościg. Kilka ulic dalej udało się zatrzymać uciekającego oplem mężczyznę. Kierowca, nietrzeźwy mężczyzna, ledwo trzymał się na nogach. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie dwa promile alkoholu.

– W tym samym czasie załoga karetki pogotowia udzielała pomocy poszkodowanemu. Jak ustalili policjanci, sprawca przeciągnął nożem po jego szyi, rozcinając skórę na długości około 20 centymetrów. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście, dzięki szybko udzielonej pomocy, mężczyzna przeżył – relacjonuje nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

32-letni (w 2014 roku) mieszkaniec Lublina trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że ma on już bogatą kartotekę i był wielokrotnie notowany. Usłyszał wówczas zarzut usiłowania zabójstwa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponadto nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna usłyszał wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Chcąc uniknąć kary więzienia, uciekł za granicę.

Wystawiono za nim list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Na koncie 46-latka były m.in. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą związaną z obrotem znaczną ilością narkotyków, kradzieży z włamaniem, udziału w bójce ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa.

Lubelscy "łowcy głów" dzięki intensywnym poszukiwaniom ustalili miejsce pobytu poszukiwanego. Policjanci znaleźli 46-latka w Belgii. Mężczyzna został zatrzymany we współpracy z funkcjonariuszami z Belgii oraz Komendy Głównej Policji. Dzień przed Wigilią został ekstradowany do Polski.

Policja przypomina, że wszelkie informacje na temat poszukiwanych sprawców przestępstw i osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.