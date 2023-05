Lublin. Pobiegli po lepsze jutro dla chorej Dominiki. Zdjęcia

- Spotykamy się dziś na bardzo ważnym wydarzeniu dla naszej uczelni. To pierwszy bieg w formule charytatywnej na naszej Alma Mater. Zbieramy pieniądze na wsparcie leczenia naszej studentki Dominiki. Pragniemy nie tylko pomagać, ale również promować aktywność fizyczną wśród naszej społeczności akademickiej – dr Tomasz Bielecki, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS mówi o projekcie, który powstał w ramach zajęć z przedmiotu „Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowo-rekreacyjnych” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Bieg miał zachęcić środowisko akademickie UMCS do aktywnej, bezinteresownej pomocy i wsparcia 23-letniej Dominiki Gorzkowskiej w walce z chorobą nowotworową, chłoniakiem Hodgkina i to się udało. Na starcie stanęło 100 biegaczy i spacerowiczów, którzy mieli do pokonania dystans pięciu kilometrów, po krętych ścieżkach Parku Akademickiego.

- To tylko bieg, a ma ogromną wartość - przyznała pani Agnieszka, która na bieg przyszła z synem. Lublinianka uważa, że warto pomagać i dać odrobinę z siebie.

Podobnego zdania jest Kristina Repelewska, była piłkarka ręczna MKS Lublin.