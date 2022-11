Na prawie 4 tys. zł na rękę (wypłacane pierwszego dnia miesiąca) będą mogli liczyć nowo przyjęci do służby strażnicy działu ochrony w jednym z zakładów karnych w regionie, czyli w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Zamościu oraz w Areszcie Śledczym w Lublinie.

– Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty do 28 listopada – informuje kpt. Edyta Radczuk, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. Zaznacza, że na tych stanowiskach zmiany trwają nawet 12 godzin, ale po nich są 24 godz. wolne od służby albo nawet 48 godz., jeśli praca była wykonywana w porze nocnej. Można też pracować po 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku.

Strażnicy co roku dostają trzynastą pensję, zwrot kosztów dojazdu do służby (kilkadziesiąt złotych miesięcznie), dofinansowanie do wypoczynku (1000 zł rocznie) oraz dłuższe urlopy: po 10 latach jest to już 31 dni; po 15 latach – 35, a po 20 latach – 39 dni. Jeśli ktoś zatrudni się w więziennictwie w wieku 25 lat, to już będąc zaledwie 50-latkiem będzie mógł przejść na emeryturę. Ale jeśli zostanie w służbie, to dostanie 1500 zł dodatku, a po 28,5 latach wysługi będzie to już 2500 zł.

Nabór prowadzi też lubelski garnizon policji, w którym pracuje teraz 4949 funkcjonariuszy.

– Prowadzony jest cały czas, przez cały rok – informuje nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. W każdej chwili można więc złożyć dokumenty rekrutacyjne. Wakatów jest 96. – Natomiast 29 grudnia planujemy przyjęcie do służby nowych funkcjonariuszy – dodaje rzecznik.

Nowo przyjęty policjant kierowany jest na pół roku do szkoły policji. Tam ma zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje około 3500 zł „na rękę”. – Po powrocie ze szkoły policjant zarobi ok. 4 tys. zł. netto. Kwota wynagrodzenia jest wyższa w przypadku policjantów, którzy nie ukończyli 26. roku życia – takie osoby są zwolnione z podatku dochodowego – zaznacza nakom. Fijołek.

Mniej miejsc jest w straży pożarnej, ale i tu nabór jest prowadzony na bieżąco. – W tej chwili na stanowiska ratownik-kierowca szukają chętnych komendy miejska w Chełmie i powiatowa w Radzyniu Podlaskim. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa jazdy kategorii C – mówi Dziennikowi st. brygadier Michał Badach, naczelnik wydziału kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Jak zaznacza, podczas naboru warto wykazać się m.in. uprawnieniami zdobytymi podczas służby w ochotniczych formacjach, a także wszelkimi dodatkowymi praktycznymi uprawnieniami i umiejętnościami, np. ratownika medycznego, obsługi dźwigu, elektrycznymi, motorowodnymi itp. Wynagrodzenie minimalne to 4172 złotych brutto, ale – jak podkreśla rzecznik – mundurowi nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne, więc realnie dostają wyższe przelewy niż pracownicy innych zawodów cywilnych.

– Rekrutację prowadzą poszczególne komendy i tam trzeba szukać informacji o wakatach – dodaje Michał Badach. – Zazwyczaj pojawiają się one na początku roku, w styczniu-lutym, bo wówczas najwięcej strażaków odchodzi na emerytury.

Każdy nowo przyjęty strażak przechodzi obowiązkowy 3-meisięczne szkolenie. Na pierwszy realny awans można liczyć po 3 latach.