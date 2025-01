Prace wskakują na zaawansowany poziom. Zmiana organizacji ruchu na lubelskim osiedlu

Jak informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, prace remontowe ulicy Samsonowicza postępują zgodnie z harmonogramem.

– Na ulicy Samsonowicza wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni w tym odcinki z warstwami bitumicznymi. Trwają roboty brukarskie wykonywane są chodniki, zjazdy i miejsca postojowe. Montowane są słupy oświetlenia ulicznego. Na ulicy Wapowskiego dobiegają końca roboty sanitarne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. Przy ulicy Diamentowej wykonywane są chodniki i drogi dla rowerów. Trwają roboty związane z przebudową słupów trakcji trolejbusowej. Planowane są roboty związane z usuwaniem kolizji przy skrzyżowaniu ul. Diamentowej z ul. Energetyków – mówi Monika Fisz z ZDiTM.

Zgodnie z umową prace potrwają do początku września 2025 roku. Koszt inwestycji to 24,3 mln zł, z czego część środków to dofinansowanie z VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z kolejnym etapem prac nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Samsonowicza, Diamentowa, Energetyków.

Do odwołania zostaje zamknięty wjazd w ul. Energetyków od ul. Diamentowej, na wysokości ul. Samsonowicza. Dojazd do obiektów usługowych zlokalizowanych przy ul. Energetyków możliwy będzie wyłącznie od ul. Diamentowej (przy wlocie ul. Zemborzyckiej, okolice sklepu z dywanami i przystanku komunikacji miejskiej Energetyków 02). Wjazd w ul. Samsonowicza będzie odbywał się bez zakłóceń.

Jak zapewnia Fisz, wykonawca postara się jak najszybciej zakończyć prace, by ograniczyć trudności do minimum. Kierowcy proszeni są o ostrożność w rejonie zamkniętych ulic.