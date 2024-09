Prestiżowa konferencja zagościła na UMCS. Naukowcy będą badać krajobraz

0 A A

(fot. Pixabay/ilustracyjne)

Dzisiaj w Lublinie, Zamościu i na Roztoczu rozpoczęła się trwająca tydzień 30. jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape” (PECSRL 2024). Na konferencji będą gościć naukowcy nie tylko z Polski.

