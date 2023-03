Przez godzinę na całym świecie będzie ciemniej. W Lublinie też

Międzynarodową Godzinę dla Ziemi zainicjowała organizacja WWF. Dokładnie o godz. 20.30 na całym świecie będzie ciemniej. Również w Lublinie.

– Na godzinę zgasną iluminacje Placu Litewskiego, Wieży Trynitarskiej, Archikatedry Lubelskiej, Bramy Krakowskiej, Trybunału Koronnego i Centrum Spotkania Kultur oraz wybranych budynków lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej –mówi Anna Czerwonka z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Część obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej również wyłączy oświetlenie.

Co roku w akcji bierze udział ok. 180 państw na siedmiu kontynentach. Chodzi o to, by inspirować społeczeństwa do zmiany codziennych przyzwyczajeń oraz promowanie oszczędzania energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery