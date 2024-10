Przyjaciel na lata. Schronisko otworzyło drzwi dla odwiedzających

Dzień otwarty zorganizowano z okazji obchodzonego w piątek (4 października) Światowego Dnia Zwierząt. Mieszkańcy Lublina mogli wybrać się na ul. Metalurgiczną i poznać bliżej zwierzaki, które szukają ciepłego i kochającego domu.

Wydarzenie było także okazją spotkania się z ekspertami z zakresu behawioryzmu zwierząt oraz znanym influenserem Lucas TV. Dla najmłodszych przygotowano atrakcje tj. malowanie twarzy, fotobudkę, grę terenową oraz malowanie gipsowych odlewów zwierzątek. Pomimo chłodnej i deszczowej aury, wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Odwiedzający przychodzili z prezentami dla podopiecznych przynosili karmę, przysmaki oraz ciepłe koce i kołdry.

– Na razie nie mam warunków do adopcji psa lub kota, ale na dzisiejszy dzień otwarty przyniosłam trochę koców i kołder – mówi pani Katarzyna.

– Przyjechaliśmy z dziećmi, ponieważ one już od pewnego czasu chcą mieć jakieś zwierzątko. Chcemy im w ten sposób pokazać że to nie tylko przyjemność, ale także ogrom obowiązków. Tutaj to zrozumieją, a także porozmawiają z wolontariuszami – mówił pan Mariusz, który przyszedł z żoną i dwoma córeczkami.