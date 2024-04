PSL skarży się na niegospodarność oraz straszy koalicją PiS i Konfederacji

Jak twierdzą politycy związani z PSL, PiS przekształcił Urząd Marszałkowski w prywatny folwark tej partii. „Ludowcy” mają zażalenia na nieprzejrzyste zasady prowadzenia polityki kadrowej, dysponowania funduszami oraz nagradzania pracowników urzędu.

— W urzędzie marszałkowskim mamy po prostu skrajności. Przecież podobnie przyznawaliśmy nagrody, premie, ale proszę państwa, na przestrzeni ostatnich lat, jak weźmiemy pod uwagę rok 2019 i chociażby 2023, to okazuje się, że pula nagród wzrosła z 6,5 mln do ponad 12 mln zł — mówił Grzegorz Kapusta, radny sejmiku i były wicemarszałek województwa lubelskiego. — Może to by było jeszcze korzystne, że zarabiają pracownicy więcej, ale niestety, w premii jedni odbierali 100 zł, inni grubo ponad kilkadziesiąt tysięcy — dodał Kapusta.