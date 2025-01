O tym, że radny Lublina Konrad Wcisło marzył o lodowisku w samym centrum miasta pisaliśmy już wcześniej. Początkowo dopytywał o możliwość powstania takiego miejsca na terenie Lublina. Potem proponował dwie lokalizacje.

Jego pomysły Ratusz od początku odrzucał. Wiceprezydent Lublina, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak odpowiadała, ze nie ma miasto nie ma pieniędzy na takie inicjatywy. Jej zdaniem brak też było miejsca, a utrzymanie takiego lodowiska przy obecnej pogodzie nie byłoby łatwym zadaniem.

Wcisło zaproponował więc dwie lokalizacje i podkreślił, że w mieście, które będzie Europejską Stolicą Kultury potrzebne są inicjatywy, które zapewnią lepszy dostęp do zimowej i świątecznej zabawy. Takie lodowisko miałoby białą porą roku nadawać miastu charakter.

Miejscami, w których zdaniem radnego mogłoby powstać sezonowe lodowisko były Plac Litewski lub Plac Łokietka, tuż przed ratuszem. Te pomysły również zostały odrzucone przez wiceprezydent Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak. Powód?

– Nadmienić należy, że lodowisko to nie tylko płaszczyzna z lodem dla jeżdżących na łyżwach, ale również infrastruktura z nią związana, np. szatnie do zmiany i pozostawienia butów, wygrodzenie barierkami, chłodziarka schładzająca taflę lodu. Obszar Placu Litewskiego z istniejącą infrastrukturą (pomniki, gabloty, fontanny linearne) nie zapewnia metrażu pozwalającego na bezkolizyjną realizację lodowiska z obsługującą go infrastrukturą – tłumaczy wiceprezydent.