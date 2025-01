Na całkowitą przebudowę alei Unii Lubelskiej miasto zapatrywało się od kilku miesięcy. Z początkiem października prezydent Krzysztof Żuk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Fularą i dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Grzegorzem Malcem ogłosili, że nadszedł czas, aby wziąć się za jedną z najchętniej wykorzystywanych ulic w Lublinie, której stan jednocześnie jest fatalny.

Przetarg pierwotnie miał zakończyć się wraz z początkiem listopada. Pytań inwestorów było jednak tak dużo, że kilkukrotnie ten termin przesuwano. Dzisiaj (20 stycznia) ostatecznie jednak czas na składanie ofert upłynął, a miasto poznało potencjalnych wykonawców kolejnej dużej inwestycji drogowej w Lublinie.

Zapowiedzi władz miasta sugerowały, że chcą oni zmieścić się w kwocie około 90 mln zł. Taką kwotę przeznaczyło też miasto na to zadanie w planowanym budżecie i w ogłoszeniu przetargowym.

Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie taniej, nawet pomimo skali zadania. Do Ratusza wpłynęło aż 10 ofert. Najtańsza z nich złożona przez spółkę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów wyniosła 65,2 mln zł. Kolejne najtańsze oferty składane były przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" (67,45 mln zł) i PRIMOST Południe (67,57 mln zł).

Kolejne oferty to już przedział cenowy od 68 do aż 80 mln zł. Wszystko wskazuje więc na to, że miasto zaoszczędzi na tej inwestycji i dopnie swego, a remont Unii Lubelskiej ruszy jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, prace obejmą odcinek od ronda Lubelskiego Lipca '80 do zjazdu na teren galerii handlowej VIVO, czyli około 850 metrów drogi. Modernizacja zakłada odtworzenie istniejącego przebiegu ulicy z dodatkowymi jezdniami obsługującymi tereny zachodnie, w tym parkingi przed Targiem pod Zamkiem.

Inwestycja przewiduje także rozbiórkę i budowę nowych mostów nad rzeką Bystrzycą, przebudowę ul. Zamojskiej na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Stolarskiej, a także modernizację ulic Stolarskiej i Przemysłowej w zakresie placów do zawracania.

Jak zapewniał w październiku dyrektor ZDiTM Grzegorz Malec, ruch w trakcie remontu ma się odbywać płynnie, a priorytetem ma być funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Termin wykonania przebudowy przewidziany przez miasto to 2 lata od daty podpisania umowy.

Teraz urzędnicy przeanalizują każdą z 10 złożonych propozycji i wybiorą tę najkorzystniejszą.