Rodzinny seans filmowy z okazji Dnia Dziecka. Wiemy, kiedy i gdzie można odebrać bezpłatne wejściówki

– Aby sprawić radość naszym najmłodszym mieszkankom i mieszkańcom z okazji ich święta, przygotowaliśmy dla nich oraz ich rodziców propozycję wspólnego wyjścia do kina. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu. Z pewnością będzie to doskonała okazja do wzmacniania relacji i wspaniałej, rodzinnej zabawy. Wspólnie spędzony czas to najlepsze co możemy podarować naszym najbliższym – mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.