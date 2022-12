Rolnicy z AGROunii okupują Lubelski Urząd Wojewódzki

Okupacja była poprzedzona protestem przed budynkiem LUW przy ul. Spokojnej. To miał być niemy protest, a jego uczestnicy zakleili sobie usta taśmą.

– Temat jest bardzo trudny, boją się go poruszać rolnicy, politycy, dziennikarze, a nawet opinia publiczna. Boją się jak zostaną odebrani. Dziś nie damy sobie zakneblować ust i głośno mówimy: polskie rolnictwo ma bardzo duży problem – mówił jednak Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

Chodzi o ceny zbóż. – Polskę zalewa pszenica, kukurydza, rzepak, które przyjeżdżają z zagranicy, bez ograniczeń i badań, a nawet jako zboże techniczne, które nie powinno być nigdy dopuszczone do spożycia – i wyliczał, że cena kukurydzy, w ciągu dwóch tygodni spadła ponad 40 procent. – Tydzień temu na Lubelszczyźnie kosztowała 1000 zł, dziś cena spadła do 600 zł za tonę, dlatego że rynek Polski zalewa produkt z zagranicy produkowany przez koncerny, które prowadzą działalność na Ukrainie – argumentował rolnik.

Protestujący spotkali się z wojewodą lubelskim, Lechem Sprawką i nie chcą opuścić urzędu do momentu, aż otrzymają zapewnienie rozwiązania problemu w trybie natychmiastowym.

Ceny zbóż 2022

Na ceny rolnicy narzekali już latem. I już wtedy minister rolnictwa przekonywał, że nie jest to efekt importu z Ukrainy. – To co aktualnie obserwujemy na polskim, zbożowym rynku, jeśli chodzi o poziom cen krajowego ziarna w kontekście zniesienia ceł w eksporcie towarów z Ukrainy to tylko czasowe zaburzenia powodowane przez spekulacje – mówił w czerwcu wicepremier Henryk Kowalczyk.

Teraz Izba Zbożowo-Paszowa przyznaje, że ceny np. kukurydzy są niskie i spadają z tygodnia na tydzień. Firma Infograin analizuje, że to wynik przecen na rynkach światowych.



Tylko w tym miesiącu kontrakty kukurydziane międzynarodowych giełdach straciły kilkadziesiąt euro. Winę za to ponosi nie tylko zboże z Ukrainy, ale też importowane z Brazylii.