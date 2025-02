5 czerwca kończy swoją ważność rozporządzenie, które reguluje zasady handlu produktami rolnymi pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Po raz pierwszy zostało ono wprowadzone w 2022 roku, gdy została zawieszona umowa stowarzyszeniowa pomiędzy tymi regionami.

- Konsekwencje tego mogliśmy obserwować na przestrzeni ostatnich dwóch lat – twierdzi europoseł Krzysztof Hetman, który przekazał, że Komisja Europejska rozpoczęła teraz prace nad nową umową stowarzyszeniową z Kijowem.

–Jesteśmy w newralgicznym momencie, kiedy te zasady są tworzone i negocjowane. We wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Punkt dotyczący informacji o nowej umowie został jednak utajniony, co oznacza, że nikt nie mógł go obejrzeć. Dość tego – powiedział Hetman.