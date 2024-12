Romanowski ukrywał się w klasztorze oo. Dominikanów? Jest odpowiedź prokuratury

- Dokładnego przeszukania obiektu klasztornego wraz z częścią mieszkalną braci, które trwało ok. dwóch godzin, dokonało sześciu policjantów w kominiarkach. W trakcie przeszukania policjanci fotografowali nasze pomieszczenia klasztorne, w tym cele zakonne. W tym czasie nad klasztorem latały policyjne drony - napisał w liście o. Łukasz Wiśniewski, prowincjał polskich dominikanów.

Akcja miała związek z podejrzeniem, iż ścigany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania były minister sprawiedliwości mógł ukrywać się na terenie klasztoru po wyjściu z lubelskiego szpitala.

- Sprawa jest zaskakująca, gdyż nikt z braci z Klasztoru lubelskiego nie zna p. Romanowskiego i nigdy z nim nie rozmawiał. Pan Romanowski nie ma też jakiegokolwiek związku z Klasztorem lubelskim. Jednocześnie w czasie, kiedy dokonywano przeszukania, w mediach była już podawana informacja, że p. Romanowski przebywa na terenie Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny - kontynuuje o. Wiśniewski. Do prokuratury wpłynęło zażalenie, a o całej akcji poinformowany został metropolita lubelski, nuncjusz apostolski w Polsce i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Do sprawy odniosła się Prokuratura Krajowa, która w piątek (27 grudnia) wydała oświadczenie.

Przeszukania dokonali funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. W oświadczeniu prokuratury czytamy, że nie zostało sprecyzowane jakie środki mają być uzyte do wykonania czynności.

- Przed przystąpieniem do czynności postanowienie prokuratora wręczono przeorowi Klasztoru Św. Stanisława w Lublinie oraz poinformowano go o celu czynności. W przeszukaniu uczestniczyła osoba przez niego wskazana. Po zakończeniu czynności przeor do protokołu oświadczył, że „nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeszukania”. Nie dokonano przeszukania żadnego miejsca przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego - informuje prok. Przemysław Nowak rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.