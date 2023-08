Rosyjska siatka szpiegowska w Polsce. Jest kolejny zatrzymany

To już 16. osoba zatrzymana przez ABW w tym śledztwie. „Mężczyzna to 39–letni obywatel Republiki Białorusi Mikhail A. Jest on kolejną zidentyfikowaną osobą działającą w ramach grupy przestępczej wykonującej zadania na rzecz rosyjskich służb specjalnych” – podała w piątek ABW.

Mikhail A. przyjechał do Polski w 2021 roku. „Nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. Otrzymywał systematyczne wynagrodzenie za realizację wymierzonych w bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej zadań, polegających m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, w tym obszarów i obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych” – precyzują w komunikacie polskie służby.

Szpieg często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej. Białorusin częściowo przyznał się do winy „Mężczyźnie przedstawiono zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” – informuje ABW.

Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował w czwartek o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Siatka szpiegowska, do której należał kolejny zatrzymany, prowadziła działania polegające m.in. na rozpoznaniu obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, monitorowaniu i dokumentowaniu transportów z pomocą militarną i humanitarną dla Ukrainy, planowaniu przygotowań do wykolejenia pociągów wiozących pomoc dla Ukrainy, podpaleń posesji i aut oraz pobicia osób.

ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań w sprawie.