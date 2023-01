Ruszają zapisy do Magicznej Latarni

To propozycja dla młodych kinomaniaków, którzy chcieliby odkrywać tajniki filmu. Podczas seansów Magicznej Latarni dzieci odkrywają wielkie emocje kina i dzielą się tymi wyjątkowymi chwilami ze swoimi rówieśnikami, wyrabiając w sobie zmysł krytyczny, szczególnie istotny w obecnym świecie zdominowanym przez media audiowizualne.



- Magiczna Latarnia to udana próba przeszczepienia na grunt polski programu edukacyjnego realizowanego od ponad 20 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tam już ponad 70 klubów) i w 17 innych krajach świata. Lubelski klub prowadzony jest przez Warsztaty Kultury od 2014 roku i do dziś to jedyny Klub Magicznej Latarni w Polsce - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie warsztatykultury.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.



W programie na ten roku znalazło się 9 spotkań. Pierwsze z nich już 26 lutego.