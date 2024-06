Ruszył kongres Trójmorza w Lublinie

Do tej pory uczestniczyło 12 krajów, jednak w tym roku do projektu dołączyła Grecja. Kongres ma pokazywać, że współpraca na poziomie samorządów jest równie ważna, jak ta na poziomie władz centralnych.

W wydarzeniu biorą udział delegaci z wielu krajów Europy, głownie wschodniej i środkowej. Wspólnie debatują nad współpracą krajów biorących udział w projekcie. Współpraca dotyczyć ma szczególnie bezpieczeństwa energetycznego. W tym roku jednak tematem przewodnim będzie rozwój sztucznej inteligencji.

W projekcie Trójmorza udział biorą poza Polską: Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Węgry, Słowacja, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Grecja. Jak podkreślił jednak marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, inicjatywa ma również wielu partnerów. Zaliczają się do nich Mołdawia i Ukraina, które mają status stowarzyszonych państw uczestniczących w inicjatywie.

Kongresowi ma towarzyszyć forum gospodarcze, które jak powiedział marszałek, ma promować różne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu za granicą oraz kompleksowo wspierać ofertę małych i średnich przedsiębiorstw.

Poseł Skwarek podkreślał również wagę wspólnie realizowanych projektów w ramach inicjatywy. Jak powiedział, „wzmacniają one nasze wspólne bezpieczeństwo”. Wymienił on tutaj jeden projekt, który ma być przykładem strategicznych inwestycji. Chodziło o Centralny Port Komunikacyjny.

– Za realizacją projektu w ramach wspomnianych trzech głównych filarów stoi nie tylko wzmocnienie gospodarcze państw regionu Trójmorza, ale wzmacniają one przede wszystkim nasze wspólne bezpieczeństwo. I to nie tylko tych państw, tak zwanych przyfrontowych, ale całej Europy. Rozumieją to nasi członkowie, ale przede wszystkim, wydaje mi się, Ukraina. Dlatego też nie mam żadnych wątpliwości, że projekty zainicjowane, wymienię tu jeden: Centralny Port Komunikacyjny, jako hub pasażerski, cargo, ale też wojskowy, z uzupełniającą go infrastrukturą kolejową powinien być realizowany – apelował poseł Skwarek.