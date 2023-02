Ruszyły zapisy do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Najdłuższa trasa ma 51 kilometrów

– Chyba dzisiaj każdy z nas potrzebuje takiego doświadczenia, w którym może zadać sobie pytanie, kim tak naprawdę jestem? W dzisiejszych czasach to pytanie coraz trudniej nam zadać. Po drodze ekstremalnej wiem jedno, że człowiek jest na pewno zmęczony, ale niesamowicie radosny – mówi ks. Ładniak.

Ruszyły zapisy do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która wyruszy 17 marca. Do wyboru będzie dziewięć tras.

– Przebiegają one niejednokrotnie ścieżkami, drogami gruntowymi lub traktami leśnymi z dala od siedzib ludzkich. Prosimy zatem wybierać trasy zgodnie ze swoimi możliwościami fizycznymi – podkreślają organizatorzy i dodają: – Kolejne stacje Drogi Krzyżowej znajdują się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

Najłatwiejsza niebieska trasa św. Faustyny Kowalskiej ma ok. 30 kilometrów i prowadzi z Lublina wkoło Zalewu Zemborzyckiego kończąc się w Bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście. 33 kilometry przejść będą musiały osoby, które pójdą trasą pomarańczową bł. Karoliny Kózkówny (z Lublina doliną Ciemięgi do Bazyliki oo. Dominikanów na Straym Mieście), a 43 kilometry ci, którzy zdecydują się na trasę żółtą św. Jana Pawła II, Zaczyna się ona w Lublinie a kończy w Wąwolnicy przy Sanktuarium MB Kębelskiej. Do Wąwolnicy dojść będzie można trasą czerwoną bł. Stefana Wyszyńskiego (ok. 46 km) i fioletową bł. Władysława Gorala (ok. 41 km) oraz czarna bł. Piotra Jerzego Frassatiego (ok. 51 km). Ta ostatnia to tzw. trasa samotna - nie będzie na niej żadnych dodatkowych oznakowań ani wolontariuszy z patroli medycznych.

Organizatorzy EDK zapraszają też na trasę brązową bł. o. Józefa Mazurka (ok. 40 km) z Lublina przez Lasy Kozłowieckie do Bazyliki św. Anny w Lubartowie; zieloną Sługi Bożego Franciszka Blachnickeigo (ok. 42 km) z Lublina, doliną Wieprza, do Bazyliki św. Anny w Lubartowie oraz żółto-niebieskia św. Jakuba Apostoła Starszsego (ok. 44 km). Ta ostatnia zaczyna się w Lublinie, prowadzi szlakiem św. Jakuba Apostoła do kościoła pw. św. Jakuba w Głusku. To druga z tras samotnych.

Uczestnicy EDK otrzymają rozważania Drogi Krzyżowej edycja EDK 2023 oraz opaskę odblaskową. Koszt to 10 zł.

– Pakiety można będzie odbierać 15 i 16 marca od godz. 10 do 19 w kawiarence przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie oraz 17 marca od godz. 18 przed archikatedrą.

Organizatorzy zachęcamy żeby na Ekstremalną Drogę Krzyżową zabrać ze sobą przygotowany przez siebie drewniany krzyż, np. brzozowy.

– W czasie przemierzania trasy mogą panować zmienne warunki pogodowe. Przygotujmy się odpowiednio. Zabierzmy ze sobą gorące napoje w termosie oraz latarkę najlepiej czołową – mówi ks. Mirosław Ładniał, organizator EDK. – Przypominamy aby przed wyruszeniem w trasę poinformować najbliższych lub znajomych o wybranej trasie oraz zapewnić sobie transport powrotny po zakończeniu EDK lub też w przypadku przerwania wędrówki z trasy.