Lublin. Sąd uznał za dowód raport z badań przyrodniczych na górkach czechowskich

Sąd badał dziś legalność uchwały przyjętej przez Radę Miasta latem 2019 r. Wspomniana uchwała zatwierdza nowe studium przestrzenne Lublina, czyli dokument określający przeznaczenie poszczególnych części Lublina. Studium, którego projekt powstał w Urzędzie Miasta, wskazuje na górkach czechowskich kilka stref budownictwo wielorodzinne.

Spór o legalność studium toczy się pomiędzy miastem, które broni uchwały, a zaskarżającym ją wojewodą i mieszkanką jednego z bloków stojących obok górek. Sąd rozpoznaje te skargi łącznie, ale zamierza wydać dwa osobne wyroki. Usłyszymy je 15 grudnia. Taki termin został ogłoszony na koniec dzisiejszej rozprawy.

Na rozprawie prawniczka wojewody podtrzymała jego wcześniejsze stanowisko w tej sprawie. Przypomnijmy: w 2019 r. ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek uznał, że miasto wyżej postawiło interes dewelopera niż interes mieszkańców.

Tego samego zdania jest Prokuratura Krajowa, która przyłączyła się do sądowego sporu o górki. – Wnoszę o uwzględnienie skargi wojewody – mówił dzisiaj prokurator Przemysław Słupiński.

Zdania nie zmieniła również autorka drugiej skargi, Magdalena Wolanowska, która jest właścicielką mieszkania w bloku stojącym tuż obok górek. Kobieta idzie nieco dalej, bo oczekuje unieważnienia całego studium. Twierdzi m.in., że radni nie mogli w jednym, zbiorczym głosowaniu przesądzić o odrzuceniu lub uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców do projektu studium.

Sąd na dzisiejszej rozprawie interesował się, o ile oddalony jest od górek blok Wolanowskiej. Kobieta poinformowała, że jest to około 20 metrów. Prawnik reprezentujący miasto (radca prawny Jacek Jaworski) stwierdził, że to jeszcze nie powód, by uznać, że zaskarżona przez nią uchwała faktycznie narusza jej interes prawny. Jego zdaniem skarga kobiety powinna być oddalona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględni dwóch opinii przyjaciela sądu (amicus curiae), zgłoszonych do sprawy przez dwie organizacje społeczne, których zdaniem należy unieważnić uchwałę dopuszczającą zabudowę części górek blokami.

Społecznicy przekonują, że władze miasta naruszyły opisane prawem zasady tworzenia studium. Twierdzą też, że Ratusz pominął wyniki zamówionych przez siebie badań przyrody górek czechowskich, wskazujące obecność na tym terenie cennych i chronionych gatunków oraz mówiące o tym, jak nie zniszczyć przyrody.

– Nasza procedura nie przewiduje amicus curiae – ogłosiła Marta Laskowska-Pietrzak, przewodnicząca dzisiejszej rozprawie prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Mimo to sąd przed wydaniem wyroku przyjrzy się raportowi z badań przyrodniczych. Sędzia Laskowska-Pietrzak oznajmiła, że sąd „z urzędu powziął informację”, że na stronach internetowych Urzędu Miasta zamieszczony jest wspomniany raport z badań. Sąd uznał go za dowód w sprawie.

Równocześnie sąd zobowiązał pełnomocnika miasta do złożenia w ciągu 7 dni wszystkich dokumentów dotyczących zlecenia przez Urząd Miasta wspomnianych badań przyrodniczych.

Sąd zauważył też, że z prawnego punktu widzenia nie można już uchylić studium, bo od jego uchwalenia minął ponad rok, można najwyżej orzec, że zostało uchwalone z naruszeniem prawa. – Skutek jest ten sam – twierdzi adwokat Mateusz Sarnat, pełnomocnik Magdaleny Wolanowskiej.

Spór o górki trwa już od dawna. Skarga Czarnka została uznana za zasadną w grudniu 2019 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który orzekł o nieważności studium w części dotyczącej górek czechowskich. Wyrok został zaskarżony przez miasto do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił orzeczenie i polecił WSA ponownie zbadać sprawę, czego efektem była dzisiejsza rozprawa.

Skarga Wolanowskiej została w grudniu 2019 r. odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że kobieta nie ma „interesu prawnego” do zaskarżenia studium. Wolanowska zaskarżyła to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który polecił WSA zająć się skargą mieszkanki osiedla przy górkach. Tego też dotyczyła rozprawa.

Przeciwnicy zabudowy górek tłumaczą, że budowa osiedli zniszczy cenną przyrodę i zbezcześci szczątki ofiar zbrodni hitlerowskich i komunistycznych, spoczywające ich zdaniem na tym obszarze. Tymczasem Ratusz stara się udowodnić, że obszary pod zabudowę wyznaczono rozważnie, a przyrodzie nie stanie się krzywda.

Od ostatecznego wyroku sądu będzie zależeć nie tylko to, czyje racje zwyciężą. Wyrok przesądzi również o tym, czy deweloper dążący do zabudowy części górek (spółka TBV Investment) zarobi tu na budowie i sprzedaży mieszkań, czy pozostanie z takimi gruntami, jakie kupił, czyli nieprzeznaczonymi pod budowę bloków.