Sierpień z fontanną. Na mieszkańców i turystów czeka 26 pokazów

Fontanna multimedialna cieszy się dużym zainteresowaniem. Fani pokazów niech rezerwują sobie czas w piątki i soboty, ale o nowej godzinie – 21.00. Dodatkowy pokaz obędzie się w czwartek 15 sierpnia.

– Prezentowane na lubelskiej fontannie multimedialnej widowiska z wykorzystaniem światła i dźwięku to doskonały sposób na spędzanie weekendowych letnich wieczorów w naszym mieście. To także okazja do poznania historii, kultury oraz architektury Lublina w niecodzienny i niezwykle ciekawy sposób. Serdecznie zachęcam wszystkie mieszkanki i mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto do wspólnych spotkań na Placu Litewskim – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.