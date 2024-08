Słońce piękne, ale czy bezpieczne? W lecie szczególnie dbaj o wzrok

Za pomocą wzroku poznajemy blisko 85 proc. otaczającego nas świata. W lecie cieszymy się z pięknej pogody i przede wszystkim słońca, które nas ogrzewa i opala. Niestety jednak ma także ono swoją "mroczną twarz". Promieniowanie UV A i UV B niekorzystnie wpływa na naszą skórę i oczy. Gdy do ciała możemy zastosować krem z filtrem jak zadbać o oczy? Nosząc odpowiednie okulary przeciwsłoneczne. Jak takie wybrać? Na co zwrócić uwagę podczas zakupu okularów przeciwsłonecznych? Czy bezpieczne oznaczają nudne, czy jednak moda ma także tutaj znaczenie? A co z osobami noszącymi okulary korekcyjne? One nie mogą sobie pozwolić na okulary przeciwsłoneczne?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania udzielił nam Sylwester Maślankiewicz - optyk z 29-letnim doświadczeniem w doborze okularów. Także tych przeciwsłonecznych.

Materiał powstał we współpracy z Lubelskim Cechem Optyków. Listę renomowanych optyków, u których znajdziemy okulary przeciwsłoneczne z odpowiednimi certyfikatami znajdziecie na fanpage LCO na Facebooku.