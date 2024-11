Spalarnia przy Metalurgicznej. Jest decyzja środowiskowa i protest mieszkańców

Na czwartkowej sesji pojawiła się grupa mieszkańców, którym nie podoba się pomysł spalarni odpadów komunalnych w Lublinie przy ulicy Metalurgicznej. Jak tłumaczą, obawiają się negatywnego wpływu tej inwestycji na życie i zdrowie.

– Obawiamy się skutków zdrowotnych dla całego miasta – tłumaczy Krystyna Brodowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekologiczny Lublin. – Każda spalarnia ma zasięg oddziaływania przynajmniej dziesięciu kilometrów. Technologia budzi też wątpliwości. Często przeciwnicy nasi mówią, że w Wiedniu też jest spalarnia, ale w Wiedniu od wielu lat istnieje spalarnia mająca inną technologię, gdzie temperatura spalania wynosi 2 tys. st. C. Dopalane są spaliny w temperaturze 1,4 tys. st. C. U nas proponowana temperatura to jest 850 st. C – zarzuca działaczka.