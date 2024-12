Spotkanie opłatkowe u wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego

Podczas uroczystości wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreślił znaczenie współpracy i solidarności w trudnym mijającym roku. Szczególnie dziękował swoim współpracownikom. Wojewoda wspominał, że już w pierwszych dniach po przejęciu urzędu musiał reagować na kryzysy. Ten rok obfitował w wiele trudnych sytuacji. Kryzys ze zbożem z Ukrainy, protesty rolników, przymrozki i gradobicia. Komorski wymieniając te sytuacje dokładał podziękowania dla poszczególnych departamentów swojej administracji.

- Nadchodzący rok na pewno nie będzie jakiś ultra łatwy, ale z takimi współpracownikami jestem absolutnie spokojny o wszystko co przed nami. Przed nami wdrożenie ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności to będzie wymagało takiego interdyscyplinarnego podejścia. Chciałem państwu przed wszystkim serdecznie podziękować, złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu rządu polskiego, w imieniu premiera Rzeczypospolitej tak zwyczajnie, po ludzku powiedzieć – dziękuję - mówił wojewoda, wyrażając wdzięczność swoim współpracownikom.

Wojewoda nawiązał również do wartości jednoczących społeczeństwo. - Zobaczmy, jak my jesteśmy podzieleni. To czego bym życzył nam wszystkim z całego serca to, aby z listy wrogów zrobić sobie listę osób do zrozumienia - podkreślił.

Harcerze z Chorągwi Lubelskiej ZHP przekazali wojewodzie Betlejemskie Światło Pokoju, symbolizujące nadzieję i pojednanie. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej, który zaprezentował kolędy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym przełamaniem opłatka oraz tradycyjnymi życzeniami spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.